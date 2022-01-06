Burkina Faso'da silahlı grubun saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burkina Faso'da silahlı grubun saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Burkina Faso'da silahlı grubun saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Pensa şehrinde silahlı grup tarafından düzenlen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Pensa şehrinde silahlı grup tarafından düzenlen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin uzun süredir çatışmaların yaşandığı kuzeyinde bulanan Pensa şehrine bağlı Ankouna köyüne mensubiyetleri henüz belirlenemeyen grup tarafından düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Aynı bölgede, 26 Aralık'ta Burkina Faso Ordusu Yardımcı Birliğinin (VDP) 41 üyesinin mensubiyeti belirlenemeyen silahlı grup tarafından öldürülmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore 48 saatlik yas ilan etmişti.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş; hükümet, terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Kabore ise yükselen tepkiler nedeniyle 8 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden almıştı.

Adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı

 Son dakika haberleri... Tunus yargısı, Gannuşi ile Merzuki dahil 19 siyasinin mahkemeye sevk edilmesine karar verdi

Son dakika haberleri... Tunus yargısı, Gannuşi ile Merzuki dahil 19 siyasinin mahkemeye sevk edilmesine karar verdi

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title