Burkina Faso'da sel: 5 ölü
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Burkina Faso'da sel: 5 ölü

Burkina Faso'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde Vali Evelyne Rose Kafando ve heyetindeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burkina Faso'da sel: 5 ölü
16.07.2020 07:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 07:30

Burkina Faso'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde Vali Evelyne Rose Kafando ve heyetindeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin merkez bölgesindeki Boudry kentinde saha görevinden dönen valilik konvoyu sele kapıldı.

Vali Kafando ile Jandarma Tugay Komutanı Desire Moyenga, Başçavuş Sawadogo Salama, Kabile Şefi Simon Pierre ve yanlarındaki bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vali Kafando ve ile beraberindeki 4 kişinin ölümlerini üzüntüyle öğrendiğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

Kabore, heyetin bölgedeki okullarda yıl sonu sınavlarını denetleme görevinden döndüğünü aktardı.

Ülkede, yılın bu döneminde şiddetli yağışların neden olduğu su taşkınlarında çok sayıda can kaybı yaşanıyor.

Kaynak: AA

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