Burkina Faso'da Öğretmenlerden Grev Kararı

Burkina Faso Öğretmenler Sendikası, 27-30 Kasım tarihlerinde grev kararı aldığını duyurdu.



Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 27-30 Kasım tarihlerindeki genel grevin yanı sıra ilkokul ile ortaokul öğrencilerinin dönem sonu değerlendirme bilgileri ve raporunun bakanlığa teslim edilmemesi kararlaştırıldı.



Grevin ana gerekçesi olarak sendikanın 25 Ekim'deki taleplerine henüz bir cevap verilmemesini gösterildi.



Sendikanın organize ettiği 25 Ekim'deki yürüyüşte, öğretmen maaşlarının yükseltilmesi, öğretmene değer verilmesi, okula ulaşım konusunda halka destek sunulması ve okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi talep edilmişti.



Hükümet ise yürüyüşe katılan öğretmenleri, cezalandırmakla tehdit etmişti.