Burkina Faso'da maden şirketinin konvoyuna saldırı: 37 ölü, 60 yaralı (2)
Burkina Faso'da bir maden şirketinin konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi, 60 kişi ise yaralandı.
Burkina Faso'da bir maden şirketinin konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi, 60 kişi ise yaralandı.
Burkina Faso'nun doğusunda, maden bölgesine giden Kanada merkezli Semafo şirketinin konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 37 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı.