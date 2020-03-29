Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı
Sahraaltı Afrika ülkelerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Sahraaltı Afrika ülkelerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildiği bildirildi.
Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.
Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda Kovid-19'a rastlanmıştı.
Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.
Senegal'de vaka sayısı 115' ulaştı
Batı Afrika ülkesi Senegal'de de Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 115'e çıktı.
Ülkede, Kovid-19 bulaşan 27 kişi sağlığına kavuştu.
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Kaynak: AA