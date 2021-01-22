Burkina Faso'da kaybolan rahip ölü bulundu
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Burkina Faso'da kaybolan rahip ölü bulundu

22.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:45
Burkina Faso'da kaybolan rahip ölü bulundu

Burkina Faso'da 19 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan papazın cesedine ulaşıldı.

Burkina Faso'da 19 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan papazın cesedine ulaşıldı.

Katolik Kilisesinden yapılan açıklamada, ülkenin batısında, Fildişi Sahili sınırındaki Comoe bölgesinde salı günü kaçırılan rahip Rodrigue Sanon'un cansız bedeninin aynı bölgedeki ormanda bulunduğu belirtildi.

Sanon'un nasıl öldüğüne ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, rahibin kaçırıldıktan sonra öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Rahip Sanon, 19 Ocak'ta aracıyla başka bir kente gitmek üzere yola çıkmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Sahel'de faaliyet gösteren terör örgütleri, sık sık din adamlarını hedef alıyor.

Ağustos 2020'de ülkenin kuzeyindeki Djibo kentinin imamı Souaibou Cisse, terör örgütleri tarafından kaçırıldıktan 3 gün sonra ölü bulunmuştu.

Yine Djibo kentinde 2018'de kaçırılan İspanyol rahip Cesar Fernandez de terör örgütlerince öldürülmüştü.

Son 5 yıldır ciddi güvenlik krizinin yaşandığı Burkina Faso'da ülke içi yer değiştirenlerin sayısı 2020'de 1 milyonu geçerek bir önceki yıla göre yüzde 92 artmıştı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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