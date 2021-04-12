Burkina Faso'da kaçırılan iki kişi cami avlusunda katledildi

Burkina Faso'da silahlı kişiler kaçırdıkları iki kişiyi öldürdü.

Burkina Faso'da silahlı kişiler kaçırdıkları iki kişiyi öldürdü.

Güvenlik yetkilileri, AA muhabirine, ülkenin kuzeyinde Babonga köyünde silahlı kişilerin, 1 Nisan'da kaçırdıkları iki Müslümanı caminin avlusunda insanların gözü önünde katlettiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım