Burkina Faso'da ilk koronavirüs vakaları
Burkina Faso'da 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
10.03.2020 05:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:28
Burkina Faso'da 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Claudine Lougue, yaptığı açıklamada, 24 Şubat'ta Fransa'dan dönen bir çiftte koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.Bakan Lougue, 50 yaşın üstündeki çiftin hastanede karantinaya alındığını, yolculuklarında çifte eşlik eden bir kişinin ise evinde karantinada tutulduğu kaydetti.
Afrika kıtasında Burkina Faso'nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta Kovid-19 vakaları görüldü.Kıtadaki toplam koronavirüs vakası sayısı 97'ye yükseldi.
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Kaynak: AA