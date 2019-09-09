Burkina Faso'da iki ayrı 'terör saldırısı': En az 29 kişi hayatını kaybetti

09.09.2019 09:15

Afrika kıtasının batısında bulunan Burkina Faso'da düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü yaşanan saldırılarda insani yardım malzemeleri taşıyan bir konvoy ve bir nakliye kamyonu hedef alındı.



Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Remis Fulgance Dandjinou tarafından yapılan basın açıklamasında, konvoya yapılan "terörist saldırısı" sonrasında 14 kişinin hayatını kaybettiği ve büyük oranda maddi hasarın gerçekleştiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle