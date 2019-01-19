Burkina Faso'da Hükümet İstifa Etti

Burkina Faso'da hükümetin istifa ettiği bildirildi.

Başbakan Paul Kaba Thieba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'ye kendisinin ve kabinesinin istifasını sunduğunu, Kabore'nin istifasını kabul ettiğini belirtti.

Thieba, Kasım 2015'teki seçimleri kazanan Kabore'nin görevlendirmesiyle Ocak 2016'da hükümeti kurmuştu.

Başbakan Thieba'nın istifasının Burkina Faso'nun son aylarda mücadele ettiği güvenlik krizleriyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

Kaynak: AA