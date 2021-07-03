Burkina Faso'da güvenlik sorunu protesto edildi

Burkina Faso'da, son dönem birçok can kaybına neden olan terör saldırıları ve ülkedeki güvenlik sorunu protesto edildi.

Burkina Faso'da, son dönem birçok can kaybına neden olan terör saldırıları ve ülkedeki güvenlik sorunu protesto edildi.

Başta başkent Vagadugu olmak üzere ülkenin birçok kentinde muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla eş zamanlı gösteriler yapıldı.

Muhalefet lideri Eddie Komboigo, başkentteki Devrim Meydanı'nda yaptığı konuşmada, hükümetin göreve geldiği 2015'ten bu yana 1300 kişinin saldırılarda yaşamını yitirdiğini, 1 milyon 300 bin kişinin de yerlerinden olduğunu söyledi.

Sadece bu yılki terör saldırılarında 500 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Komboigo, terör mücadelenin sonuçlarının "felaket" olduğunu belirtti ve güvenlik olmadan kalkınmanın da gerçekleşemeyeceğine dikkati çekti.

Komboigo, ülke çapında bugün ve yarın yapacakları eylemlerle saldırılarda hayatını kaybedenleri de anmak istediklerini sözlerine ekledi.

Sahel bölgesinde yer alan Solhan köyünde 4-5 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 130 sivil yaşamını yitirmiş, aynı ay 10 polis de pusuya düşürülerek hayatını kaybetmişti.

Bir ayda bu kadar çok kayıp verilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de eleştirilerin hedefi olmuş, özellikle muhalefet tarafından beceriksizlikle suçlanmıştı.

Kabore, iç kamuoyunda artan baskılar nedeniyle 27 Haziran'da terörle mücadelede yeni bir eylem planı açıklamış, birkaç gün sonra da Savunma Bakanlığının başına geçtiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede, 2018'den bu yana terörle mücadelede 1,3 milyar dolar harcandığı da ortaya konmuştu.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki bir diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan