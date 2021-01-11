Burkina Faso'da güvenlik sorunu iç göçün artmasına neden oldu
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Burkina Faso'da güvenlik sorunu iç göçün artmasına neden oldu

11.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:05
Burkina Faso'da güvenlik sorunu iç göçün artmasına neden oldu

Burkina Faso'da güvenlik krizi nedeniyle iç göç yaklaşık yüzde 80 arttı.

Burkina Faso'da güvenlik krizi nedeniyle iç göç yaklaşık yüzde 80 arttı.

Ülkedeki Acil Durum ve Rehabilitasyon Ulusal Konseyinin raporuna göre, Burkina Faso'da 2019'da 560 bine yakın kişi göç etmek zorunda kalırken, 2020'de bu sayı 1 milyona ulaştı.

İç göç çoğunlukla ülkenin kuzeyine yapıldı. Gıda, giyecek, kalacak yer ve güvenlik sorunu nedeniyle göç edenlerin yüzde 54'ü 15 yaş altı çocuklardan oluştu.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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