Burkina Faso'da güvenlik güçlerine çifte saldırı: 9 ölü

29.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:38

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Sahel bölgesine bağlı Yagha kentinde, jandarma ve polisin aynı anda hedef alındığı saldırıda 9 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yagha'ya bağlı Sebba beldesinde kimliği belirlenemeyen silahlı iki grup, sabahın erken saatlerinde jandarma birliğine ve polis karakoluna aynı anda saldırı düzenledi.

Saldırganlar, çok sayıda mühimmatı alarak kaçtı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Nijer ile sınırı olan Yagha'da son haftalarda güvenlik durumu giderek kötüleşti. Kentte 16 Şubat'ta bir kiliseye pazar ayini sırasında silahlı kişilerin saldırısı sonucu papaz dahil 24 sivil hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi de evlerinden oldu.

Kaynak: AA