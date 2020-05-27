Burkina Faso'da gözaltında ölü bulunan 12 kişinin silahla vurulmadığı belirlendi
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Burkina Faso'da gözaltında ölü bulunan 12 kişinin silahla vurulmadığı belirlendi

Burkina Faso'da bu ayın başında terör şüphesiyle gözaltına alınan 25 kişiden 12'sinin tutuldukları nezarette ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen incelemede maktullerin silahla öldürülmediği tespit edildi.

Burkina Faso'da gözaltında ölü bulunan 12 kişinin silahla vurulmadığı belirlendi
27.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:01

Burkina Faso'da bu ayın başında terör şüphesiyle gözaltına alınan 25 kişiden 12'sinin tutuldukları nezarette ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen incelemede maktullerin silahla öldürülmediği tespit edildi.

Fada N'Gourma Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Rasmane Bikienga, yaptığı açıklamada, terör bağlantılarının olup olmadığı ve ölümlerin kasten gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik iki inceleme yapıldığını belirtti.

İncelemede ilk bulguların gözaltında ölü bulunan 12 kişinin, ailelerinin ileri sürdüğünün aksine silahla vurulmadığının tespit edildiği yönünde olduğunu kaydeden Bikienga, ölümlerde başka bir kastın olup olmadığı konusunda otopsi sonucunun tamamlamasını beklediklerini ifade etti.

Başsavcı Bikienga, otopsi sonucunda her şeyin tam olarak ortaya çıkacağını kaydetti.

Olay ülke gündemine oturdu

Ülkenin Tanwalbougou kentinde 12 Mayıs'ta jandarmanın terör faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı 25 kişiden 12'si nezarete alındıktan birkaç saat sonra ölü bulunmuş, olay ülkenin gündemine oturmuştu.

Maktullerin aileleri, zanlıların karakolda kafalarına kurşun sıkılarak infaz edildiğini ileri sürmüştü.

Amnesty ve İnsan Hakları İzleme Örgütü dahil birçok uluslararası kuruluş olayın aydınlatılması çağrısında bulunmuştu.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 850'den fazla kişi öldü, 840 bin kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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