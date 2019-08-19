Burkina Faso'da en az 10 asker öldürüldü

19.08.2019 22:05

Burkina Faso'nun Koutougou şehrinde bulunan askeri üsse düzenlenen saldırıda en az 10 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso, bir yıldır başa silahlı kuvvelerin bile başa çıkamadığı terör saldırılarına maruz kalıyor. Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri, Koutougou şehrinde bulunan bir askeri üsse terör saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, hangi örgütün düzenlediği bilinmeyen saldırıda en az 10 asker hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu barbarca saldırıya karşılık olarak, birçok saldırganı etkisiz hale getirmek için geniş çapta bir hava ve kara arama operasyonu başlattık" denildi. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İHA