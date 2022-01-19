Burkina Faso'da el yapımı bombanın patlaması sonucu 4 Fransız askeri yaralandı

Burkina Faso'nun kuzeyinde Fransız askerlerinin geçtiği güzergahta el yapımı bombanın patlaması sonucu 4 Fransız askeri ağır yaralandı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşama doğru Fransız Barkhane kuvvetlerini taşıyan askeri araç, Ouahigouya Havaalanı'na yakın bölgede el yapımı patlayıcının üzerinden geçti.

Meydana gelen patlamada araçtaki 4 Fransız askeri ağır yaralandı.

Yaralılar Mali'nin Gao kentine nakledildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ouahigouya Havaalanı, 13 Ocak'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alınmış, birçok bina imha edilmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana çok sayıda terör saldırısının hedefi oldu. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkede 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi bulunuyor.