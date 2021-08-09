Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 12 asker öldü
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Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 12 asker öldü

Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 12 asker öldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi, 7 asker kayboldu.

Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi, 7 asker kayboldu.

İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri konvoyun, Toeni ilçesinden geçişi sırasında Boucle de Mouhoun mevkisinde saldırıya uğradığı bildirildi.

Olayda 12 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı ve 7 askerden de haber alınamadığı belirtildi.

İletişim Bakanı Ousseni Tamboura, hükümetin olayı şiddetle kınadığını vurgulayarak bölge halkını güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaya davet etti.

Ülkede 4 Ağustos'ta Nijer sınırına yakın Markoye mevkisinde düzenlenen çifte saldırıda 15 asker yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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