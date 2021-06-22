Burkina Faso'da düzenlenen pusuda en az 11 polis öldürüldü
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Burkina Faso'da düzenlenen pusuda en az 11 polis öldürüldü

Burkina Faso'da düzenlenen pusuda en az 11 polis öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından düzenlenen pusuda en az 11 polisin öldürüldüğü bildirildi.

Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından düzenlenen pusuda en az 11 polisin öldürüldüğü bildirildi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Centre-Nord bölgesinde yer alan Barsalogho'da kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen pusuda en az 11 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. İki güvenlik kaynağı, saldırının geç saatlerde düzenlendiğini ifade ederek, saldırıyı doğruladı.

Burkina Faso-Nijer sınırında 132 kişi öldürülmüştü

Burkina Faso, Nijer sınırında yer alan Yagha bölgesine bağlı Solhan köyüne 4 Haziranı 5 Hazirana bağlayan gece kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen baskında 132 kişi öldürülmüş, 40 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti

Terör örgütü El Kaide ve DEAŞ bağlantılı saldırılar Afrika'nın Sahel bölgesinde artarak devam ediyor. Burkina Faso'daki şiddet olayları nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 1,2 milyon kişi yerinden edildi. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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