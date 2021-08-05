Burkina Faso'da düzenlenen çifte saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi
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Burkina Faso'da düzenlenen çifte saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi

Burkina Faso'da düzenlenen çifte saldırıda 30 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen çifte saldırıda 15'i asker 30 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde düzenlenen çifte saldırıda 15'i asker 30 kişi yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer sınırına yakın Dambam, Gudba, ve Takabangou köylerinin silahlı teröristler tarafından hedef alındığı ve olayda 11 sivilin öldüğü kaydedildi.

Olayın ardından bölgeye gönderilen askeri birliklere düzenlenen saldırıda da 15 asker ve askeri personele yardım eden 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayda 1 askerin yaralandığı ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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