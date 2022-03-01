Burkina Faso'da darbe sonrası geçiş süreci 36 ay olacak

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki asker darbenin ardından cuntanın 36 ay daha yönetimde kalacağı duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Yarbay Paul-Henri Damiba, geçiş sürecine ilişkin detayların yer aldığı şartı imzaladı.

Şarta göre, geçiş hükümeti 25 üyeden oluşacak ve geçici mecliste 71 vekil görev yapacak.

Seçimler 36 ay sonunda düzenlenecek ve geçiş hükümetinde yer alan isimler aday olamayacak.

Damiba, 16 Şubat'ta yemin ederek resmen Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore daha sonra istifa etmişti.