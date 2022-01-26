Burkina Faso'da cunta lideri Damiba, Cumhurbaşkanını Wagner ile çalışması için zorlamış

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yönetimi ele geçiren cunta lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın, devrik cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'ye Wagner paralı askerlerinin ülkeye gelmesi konusunda baskı yaptığı iddia edildi.

"Thedailybeast" isimli internet sitesinde yer alan haberde, Burkina Faso'daki darbenin asıl sebebinin Kabore'nin Wagner ile çalışmak istememesi olabileceği kaydedildi.

Kabore'nin basın ekibinden ismi gizli 2 kişinin ifadelerinin kaynak gösterildiği habere göre, Yarbay Damiba, Kabore ile Wagner paralı askerlerinin ülkede konuşlanması için 2 kez görüştü.

Yarbay Damiba, bu ay yaptığı 2 görüşmede de Wagner'in Burkina Faso'ya getirilerek terörle mücadelede yer alması için ısrarcı oldu.

Buna karşın Kabore ise uluslararası toplumun Wagner konusunda Mali ile yaşadığı sorunları göz önüne alarak her iki görüşmede de Damiba'nın bu talebini olumsuz yanıtladı.

Wagner konusundaki ikinci görüşme aynı zamanda Kabore ve Damiba'nın son görüşmesi olarak kayıtlara geçti.

Mali ve Gine'deki cunta liderleriyle yakın arkadaş

Öte yandan Kabore, Mali'deki cunta lideri Assimi Goita ve Gine'deki cunta lideri Mamady Doumbouya ile yakın ilişkiler kuran Damiba konusunda çevresi tarafından uyarıldı.

Kabore'nin çevresi, Damiba'nın terfi ettirilerek 3 Aralık 2021'de başkent Vagadugu'nun güvenliğinden sorumlu olan "İkinci Askeri Bölge" komutanı olarak atanmasının tehlikeli olabileceğini söyledi.

Kabore ise Damiba'nın kendini orduya adamış bir asker olduğunu savunarak, uyarılara kulak asmadı.

Damiba'nın Goita ve Doumbouya ile 2019'da ABD'nin Burkina Faso'da düzenlediği Flintlock Tatbikatı'nda tanıştığı tahmin ediliyor.

Haberde ismi gizli tutulan kaynaklardan birinin "Hükümet Damiba'nın Gine ve Mali'deki cuntayla sık sık görüştüğünü ve iyi ilişkiler kurduğunun farkındaydı. Wagner askerlerinin Burkina Faso'da konuşlanması fikrinin de Mali'deki cunta liderinden (Assimi Goita) çıktığını düşünüyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Assimi Goita, Mali'de önce Ağustos 2020, ardından Mayıs 2021'de 2 kez darbe yapmıştı. Gine'deki cunta lideri Doumbouya ise 6 Eylül'de Alpha Conde'yi devirerek başa geçmişti.