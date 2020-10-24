Burkina Faso'da cumhurbaşkanlığı için 13 aday yarışacak
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Burkina Faso'da cumhurbaşkanlığı için 13 aday yarışacak

24.10.2020 03:43 | Son Güncelleme: 24.10.2020 03:46
Burkina Faso'da cumhurbaşkanlığı için 13 aday yarışacak

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 13 aday yarışacak.

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 13 aday yarışacak.

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, seçim için adaylık başvurusu yapan 14 kişiden 13'ünün dosyası kabul edildi.

Başvurusu kabul edilmeyen isim, adaylık ücretini ödemediği için liste dışı kaldı.

Adaylar arasında, ikinci dönemine devam etmek isteyen mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin yanı sıra muhalefet lideri Zephirin Diabre, iş adamı Eddie Komboigo ve 2015'teki geçiş hükümetinin başbakanı Yacouba Isaac Zida da bulunuyor.

Yaklaşık 6,4 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, 22 Kasım'da cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

Genel seçimde, meclise girecek 127 vekil belirlenecek.

Adaylar, seçim kampanyalarını 31 Ekim'den 20 Kasım'a kadar sürdürebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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