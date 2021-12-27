Burkina Faso'da çatışma bölgesinde görevli 10 asker kayboldu - Haberler
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Burkina Faso'da çatışma bölgesinde görevli 10 asker kayboldu

Burkina Faso'da çatışma bölgesinde görevli 10 asker kayboldu
AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Burkina Faso'da yaklaşık 2 aydır çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeybatısında 10 asker kayboldu.

Burkina Faso'da yaklaşık 2 aydır çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeybatısında 10 asker kayboldu.

Ulusal basında, askeri kaynaklara dayandırılan haberler e göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sourou bölgesinde görevli 10 askerden haber alınamıyor.

Bölgede, 23 Aralık'ta silahlı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından 10 askerin kaybolduğu belirtiliyor.

Burkina Faso Ordusu Yardımcı Birliğinin 41 üyesinin, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı grup tarafından öldürülmesinin ardından dün aynı bölgede Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından 48 saatlik yas ilan edilmişti.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş, hükümet, terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Kabore ise artan tepkiler nedeniyle 8 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden almıştı.

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AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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