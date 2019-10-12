Burkina Faso'da cami saldırısı: 16 ölü

12.10.2019 19:39

Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da bir camiye düzenlenen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü açıklandı.



Yerel kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde silahlı bir grup ülkenin kuzeyinde bulunan Oudalan kentinin Markoye köyündeki Büyük Salmossi Camii'ne saldırdı. Bir güvenlik yetkilisi basına verdiği demeçte, "Silahlı saldırganlar 19.00-20.00 saatleri arasında Büyük Salmossi Camii'ne saldırdı. 16 kişi öldü. Saldırı sırasında 13 kişi öldü. Diğer 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede kurtarılmadı. Şuanda durumu kritik 2 yaralı var" ifadelerini kullandığı açıkladı.



Gorom-Gorom bölgesi sakinleri de, saldırının yapıldığı Markoye köyünün sakinlerinin Gorom-Gorom'a kaçarak hayatlarını kurtardıklarını doğruladı. Burkina Faso'nun aynı bölgesinde geçen hafta silahlı saldırganla Soum kentinin Madoudji köyünde altın madeninde çalışan işçilere saldırmış ve 20'sini katletmişti. Sadece Eylül ayından bu yana ülkede askerler dahil 60'ın üzerinde insan silahlı saldırılar yüzünden hayatını kaybetti. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İHA