Burkina Faso'da bir platform, eski Cumhurbaşkanı Sankara cinayetiyle ilgili Fransa'nın arşivlerini talep etti

Burkina Faso'da "Sankara İçin Adalet, Afrika İçin Adalet" adlı uluslararası platform, Burkina Faso'nun eski Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetinde Fransa'nın rolünü araştırmak üzere arşivlerini açmasını istedi.

Burkina Faso'da "Sankara İçin Adalet, Afrika İçin Adalet" adlı uluslararası platform, Burkina Faso'nun eski Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetinde Fransa'nın rolünü araştırmak üzere arşivlerini açmasını istedi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand'ın görev yaptığı sırada, Sankara cinayeti öncesi ve sonrası dönemini kapsayan arşivlerin, Burkina Faso adaletine teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

O dönemde Fransa'nın Başbakanı Jacques Chirac ve kabinesinin arşivlerinin de açılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso'ya Kasım 2017'de yaptığı ziyareti sırasında Fransız kurumların, Sankara cinayeti öncesi ve sonrası dönemini kapsayan tüm araştırma belgelerini Burkina Faso'ya iletileceği sözünü tam olarak tutmadı. Hala bize ulaştırılmayan belgeler olduğunu biliyoruz."

Öte yandan platform, askeri mahkeme tarafından Sankara'yı öldürmekle suçlanan Burkina Faso'nun eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'nin bulunduğu Fildişi Sahili'nden sınır dışı edilmesini talep etti.

Sankara'nın ölümü

1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sankara, yeni bir darbeyle görevden uzaklaştırılarak darbe sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan'da, Compaore'yi 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Gilbert Diendere dahil 13 kişiye de aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım