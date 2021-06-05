Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi öldürüldü

Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi öldürüldü
BBC - Haberler | Dünya

Burkina Faso Devlet Başkanı Roche Kabore, ülkenin kuzeyindeki bir köye silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 100 dolayında kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Burkina Faso Devlet Başkanı Roche Kabore, ülkenin kuzeyindeki bir köye silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 100 dolayında kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Reuters, hükümetin açıklamasına dayandırdığı haberinde Solhan köyüne gece saatlerinde düzenlenen saldırıda evlerin ve pazarın da yakıldığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı, ancak Nijer ve Mali sınırı bölgelerinde radikal İslamcı örgütlerin saldırıları sık görülüyor.

Devlet Başkanı Kabore, üç günlük ulusal yas ilan etti ve paylaştığı Twitter mesajında "Şeytanın güçlerine karşı bir arada kalmalıyız" dedi.

Kabore ayrıca, güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştirenleri aradığını açıkladı.

Cuma gecesi Solhan'ın 150 kilometre kuzeyindeki Tadaryat köyüne düzenlenen saldırıda da 14 kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. Geçen ay da Burkina Faso'nun doğusundaki bir saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti

Birçok komşusu gibi silahlı grupların saldırılar düzenlediği Burkina Faso, giderek derinleşen bir güvenlik kriziyle karşı karşıya.

Afrika'nın Sahel bölgesi, militanların 2012 ve 2013'te Mali'nin kuzeyinde geniş alanlar ele geçirmesinden bu yana silahlı şiddet olayları yaşıyor.

Fransız Ordusu, militanlarla savaşan Mali, Çad, Moritanya, Nijer ve Burkina Faso güçlerine destek veriyordu.

Ancak Mali'de geçtiğimiz günlerde yaşanan askeri darbe nedeniyle, Fransa bu ülkeyle işbirliğine son verdi.

BBC
Burkina Faso'da bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti
Burkina Faso'da bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 kişi öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 17:34:37. #1.13#

title