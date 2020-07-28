Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı
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Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı

Burkina Faso'da, Merhamet Teşkilatı İnsani Yardımlaşma Derneği temsilcilerince, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından şükür kurbanı kesildi.

Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı
28.07.2020 20:09 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:50

Burkina Faso'da, Merhamet Teşkilatı İnsani Yardımlaşma Derneği temsilcilerince, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından şükür kurbanı kesildi.

Teşkilattan yapılan açıklamada, Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Camii için genel merkez ve temsilcilerinin koordinatörlüğünde, Burkina Faso temsilcisi Moussa Koanda nezaretinde şükür kurbanı kesildiği kaydedildi.

Kurban kesimi için verilen vekaleti ileten Koanda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tekrar ibadete açıldığı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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