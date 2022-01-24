Burkina Faso'da askerlerin alıkoyduğu belirtilen Cumhurbaşkanı'nın partisinden açıklama Açıklaması

Burkina Faso'da sabah saatlerinde bir grup asker tarafından alıkonulduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin partisi, Kabore'ye suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı ve darbe girişimini boşa çıkarmak için seferberlik çağrısında bulundu.

Burkina Faso'da sabah saatlerinde bir grup asker tarafından alıkonulduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin partisi, Kabore'ye suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı ve darbe girişimini boşa çıkarmak için seferberlik çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Kabore'nin partisi Halkın İlerleme Hareketi (MPP), ülkede dünden bu yana yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kabore ve bir bakana suikast girişiminde bulunuldu, Kabore'nin şahsi ikametgahı saldırıya uğradı, ağır silahlı ve yüzü maskeli kişiler Cumhurbaşkanlığı Sarayının etrafını sardı, devlet kanalı ve radyosu işgal edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ülke demokrasisinin tehlikede olduğu vurgulanan açıklamada, "Başta MPP üye ve sempatizanları olmak üzere tüm demokrat ve vatanseverleri, bu 'gerici darbe girişimine' karşı çıkmaya ve bu 'müsadereyi' hezimete uğratmak için derhal seferber olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "vatansever" ve "sadık" silahlı kuvvetler ve güvenlik mensuplarına da cumhuriyetin kurumlarını istikrarsızlaştırmak için defalarca denenen bu girişimden kendilerini ayrıştırmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum, Burkina Faso'nun ve demokrasinin dostları da bu istikrarsızlaştırma girişimine karşı durmaya davet edildi.

Cumhurbaşkanı Kabore'nin nerede tutulduğuna dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Afrika Birliğinden kınama

Öte yandan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat da yaptığı yazılı açıklamada, Burkina Faso'da yaşanan "darbe girişimini" kınadı.

Mahamat, açıklamasında, "Afrika Birliği, Burkina Faso'nun ulusal ordusunu ve güvenlik güçlerini, cumhuriyetçi görevlerine, yani iç ve dış güvenliğin savunmasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Kabore'nin tweeti akılları karıştırdı

Sabah saatlerinden itibaren isyancı askerler tarafından alıkonulduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Kabore'nin attığı tweet bazı soru işaretlerine neden oldu.

Kabore'nin tweetinde "askere silah bırakma çağrısında bulunması", Cumhurbaşkanının isyancı askerlerin elinde değil, kendisine destek veren başka bir grubun yanında olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Sosyal medyada da Kabore'nin kendisine yakın olan jandarma ekiplerinin yanında olduğu iddiaları yer aldı.

Kabore, "Silahlarına sarılanları toplumun yüksek yararı için silahlarını bırakmaya davet ediyorum. Anlaşmazlıklarımızı birbirimizi dinleyerek ve diyalog yoluyla çözmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Kabore'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez alıntılanıp beğenilmişti.

Olaylar, dün sabah başladı

Dün sabah, Vagadugu'daki iki askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Hükümet, darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.

Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırmıştı. Bunun üzerine ülke çapında, ikinci bir emre kadar 20.00-05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, eğitime de 2 gün ara verilmişti.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Kabore'nin evinin etrafında silah sesleri duyulmuş ve Kabore'nin alıkonulduğu öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.