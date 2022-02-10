Burkina Faso'da Anayasa Konseyi, cunta lideri Damiba'yı cumhurbaşkanı olarak tanıdı

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbe yaparak başa geçen Paul-Henri Damiba, Anayasa Konseyi tarafından cumhurbaşkanı olarak tanındı.

Anayasa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, darbeyle devrilen Roch Christian Kabore'nin istifasıyla 24 Ocak'tan bu yana cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı bildirildi.

Açıklamada, Yarbay Damiba'nın 24 Ocak'tan bu yana ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmasına karar verildiği belirtildi.

Damiba'nın 16 Şubat'ta Anayasa Konseyi önünde yemin ederek resmen görevine başlayacağı kaydedildi.

Cunta "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket'in (MPSR)" lideri Yarbay Damiba, 31 Ocak'ta devlet televizyonundan okunan kararnameyle kendini cumhurbaşkanı ilan etmiş ve 2 cumhurbaşkanı yardımcısı ile 1 koordinatörün yönetimde yer alacağı duyurulmuştu.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.