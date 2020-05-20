Burkina Faso'da 47 terörist etkisiz hale getirildi Burkina Faso ordusunun, ülkenin batı kesiminde yer alan ve Mali sınırına yakın bölgede düzenlediği askeri operasyonda 47 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Burkina Faso ordusunun, ülkenin batı kesiminde yer alan ve Mali sınırına yakın bölgede düzenlediği askeri operasyonda 47 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Silahlı Kuvvetlere bağlı Hızlı Gözlem ve Müdahale Ekipleri (GARSI) Kossi vilayetinin Waribere kentinde teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 47 terörist öldürüldü ve teröristlere ait yüklü miktarda mühimmatın imha edildiği belirtilerek, 2 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün de yaralandığı kaydedildi.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 850'den fazla kişi öldü, 840 bin kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA