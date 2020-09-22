Burkina Faso'da 26 terörist etkisiz hale getirildi
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Burkina Faso'da 26 terörist etkisiz hale getirildi

Burkina Faso'da 11 ve 13 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 26 terörist öldürüldü.

Burkina Faso'da 26 terörist etkisiz hale getirildi
22.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:20

Burkina Faso'da 11 ve 13 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 26 terörist öldürüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, daha önce 4 askerin pusuya düşürüldüğü Mentao bölgesinde, 11 Eylül'de düzenlenen operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ve mühimmatlarına el konulduğu belirtildi.

Loroum bölgesinde 13 Eylül'de düzenlenen hava ve kara operasyonlarında da 15 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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