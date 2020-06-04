Burkina Faso'da 2 milyondan fazla kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya
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Burkina Faso'da 2 milyondan fazla kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Burkina Faso hükümeti, ülke genelinde 2 milyondan fazla kişinin haziran-ağustos döneminde gıda güvensizliği yaşayacağını bildirdi.

Burkina Faso'da 2 milyondan fazla kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya
04.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:39

Burkina Faso hükümeti, ülke genelinde 2 milyondan fazla kişinin haziran-ağustos döneminde gıda güvensizliği yaşayacağını bildirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, haziran-ağustos döneminde ülkenin tüm bölgelerinde toplam 2,15 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çekeceği belirtildi.

Bu rakamın geçen yıla oranla 500 bin arttığı belirtilen açıklamada, kuraklıktan etkilenen Sahel, Merkez-Kuzey, Doğu ve Boucle du Mouhoun bölgelerinde 137 bin kişinin acil gıdaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, bakanlar kurulunca en kötü durumdaki toplulukların desteklenmesi için 25 milyar CFA frangı (yaklaşık 290 milyon Türk lirası) tutarındaki bir planın uygulamaya konulduğu, bu kapsamda bu topluluklara gıda yardımı, tarımsal ve hayvansal üretim desteği, temiz içme suyu sağlanacağı aktarıldı.

Ülkede, 2009'da yüzde 35,1 olan kronik kötü beslenme oranı 2019'da yüzde 25,4'e düşerken, aynı dönemde akut kötü beslenme oranı yüzde 11,3'ten 8,1'e geriledi.

Bu düşüşe rağmen, Burkina Faso'da kötü beslenme vakası sayıları Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kritik eşik değerlerinin oldukça üzerinde kalıyor.

Burkina Faso'da özellikle 2015'ten bu yana sıklıkla düzenlenen terör saldırıları, en az 1000 sivilin ölümüne, 860 bin kişinin yerinden olmasına yol açarak, ülkenin doğu ve merkez doğu kısımlarında geniş çapta kaynak, gıda, içme suyu sıkıntısına neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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