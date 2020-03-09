Burkina Faso'da 2 köye saldırı: 43 ölü
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Burkina Faso'da 2 köye saldırı: 43 ölü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da iki köye düzenlenen saldırıda 43 kişinin öldüğü belirtildi.

09.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:35
Burkina Faso'da 2 köye saldırı: 43 ölü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da iki köye düzenlenen saldırıda 43 kişinin öldüğü belirtildi.


Burkina Faso'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, dün Mali sınırındaki iki köye kimliği belirsiz silahlı şahıslar tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, saldırıda en az 43 kişinin öldürüldüğü bildirildi. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İHA

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