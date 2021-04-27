Burkina Faso'da 2 İspanyol gazeteci öldürüldü
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Burkina Faso'da 2 İspanyol gazeteci öldürüldü

Burkina Faso'da 2 İspanyol gazeteci öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burkina Faso'da kaçak avcılığı engellemek amacı ile devriye yapan ekiplere düzenlenen pusuda kaçırılan 2 İspanyol gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso'da kaçak avcılığı engellemek amacı ile devriye yapan ekiplere düzenlenen pusuda kaçırılan 2 İspanyol gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da dün Pama Rezervi yakınlarında kimliği belirsiz silahlı kişiler kaçak avcılığı engellemek amacı ile devriye yapan ekipleri pusuya düşürmüştü. Saldırıda 2 İspanyol gazeteci, 1 İrlandalı muhabir ve 1 korucunun kaçırıldığı ifade edilmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, Burkina Faso'da kaçırılan iki İspanyol gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya gazetecilere verdiği demeçte, bölgede ulaşılan cansız bedenlerin belgesel çekmek üzere bölgede olan David Beriain ve Roberto Fraile isimli İspanyol gazetecilere ait olduğunu aktardı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Departman raporların farkındadır ve sahadaki durumla ilgili olarak uluslararası ortaklarla yakın ilişki içindedir" denildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, pusuda 2 korucunun yaralandığını ifade edilirken, devriye ekibinin 15 kişiden oluştuğu aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, kaçırılan korucunun akıbeti ise bilinmiyor. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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