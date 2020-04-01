Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi Burkina Faso'nun kuzeybatısında ordu ile teröristler arasında çıkan çatışmada en az 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Burkina Faso'nun kuzeybatısında ordu ile teröristler arasında çıkan çatışmada en az 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Sourou eyaletindeki Toeni kentinde bulunan birliklerin, kimliği belirlenemeyen silahlı gruplarca saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 15 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 askerin yaşamını yitirdiği, bazı askerlerin ise yaralandığı kaydedildi.

Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'den fazla kişi öldü, 270 bin kişi ise evinden oldu.

Kaynak: AA