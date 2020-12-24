Burkina Faso'da 13 terörist etkisiz hale getirildi

Burkina Faso'da Sahel bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütlerine ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Burkina Faso'da Sahel bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütlerine ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kuzeydoğuda yer alan Mansila bölgesinde askeri araca kurulan pusuya karşılık 14-20 Aralık arasında havadan ve karadan 32 operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 1 askerin yaşamını yitirdiği, 13 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanırken teröristlere ait çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ile bir aracın ele geçirildiği kaydedildi.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor. Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan