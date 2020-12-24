Burkina Faso'da 13 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burkina Faso'da 13 terörist etkisiz hale getirildi

24.12.2020 01:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 01:36
Burkina Faso'da 13 terörist etkisiz hale getirildi

Burkina Faso'da Sahel bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütlerine ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Burkina Faso'da Sahel bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütlerine ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kuzeydoğuda yer alan Mansila bölgesinde askeri araca kurulan pusuya karşılık 14-20 Aralık arasında havadan ve karadan 32 operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 1 askerin yaşamını yitirdiği, 13 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanırken teröristlere ait çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ile bir aracın ele geçirildiği kaydedildi.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor. Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Vitor Hugo Fatih Terim Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burkina Faso'da 13 terörist etkisiz hale getirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 01:39:51. #1.14#
title