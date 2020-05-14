Burkina Faso'da 12 terör şüphelisi gözaltında tutuldukları merkezde ölü bulundu
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Burkina Faso'da 12 terör şüphelisi gözaltında tutuldukları merkezde ölü bulundu

Burkina Faso'da 12 terör şüphelisinin gözaltında tutuldukları merkezde ölü bulunduğu bildirildi.

Burkina Faso'da 12 terör şüphelisi gözaltında tutuldukları merkezde ölü bulundu
14.05.2020 02:08 | Son Güncelleme: 14.05.2020 02:08

Burkina Faso'da 12 terör şüphelisinin gözaltında tutuldukları merkezde ölü bulunduğu bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Tanwalbougou kentinde jandarma, 12 kişiyi terör faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Bölge Savcısı Judicael Kadeba, yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta gözaltına alınarak karakola getirilen 12 terör şüphelisinin aradan birkaç saat geçtikten sonra nezarette ölü bulunduğunu belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlattığını kaydeden Kadeba, şüphelilerin ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Savcı Kadeba, bölge sakinlerine sükunet çağrısında bulunarak, olayın aydınlığa kavuşması için halktan güvenlik güçleriyle iş birliği halinde olmalarını talep etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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