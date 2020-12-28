Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore, yemin ederek görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore, yemin ederek görevine başladı

28.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:41
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore, yemin ederek görevine başladı

Burkina Faso'da 22 Kasım'da düzenlenen seçimden zaferle çıkan mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore (63), yemin ederek 2'nci dönemine resmen başladı.

Burkina Faso'da 22 Kasım'da düzenlenen seçimden zaferle çıkan mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore (63), yemin ederek 2'nci dönemine resmen başladı.

Başkent Vagadugu'daki Palais de Sports stadyumunda yapılan yemin törenine, aralarında Afrika ülkelerinden liderlerin de olduğu 1200 kişi katıldı.

Kabore, törende yemin ederek 2'nci dönemine resmen başlamış oldu.

Kabore, 22 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 57,74 oy alarak ilk turda seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Burak Özçivit Furkan Palalı Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore, yemin ederek görevine başladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 22:45:07. #1.14#
title