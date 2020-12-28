Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore, yemin ederek görevine başladı

Burkina Faso'da 22 Kasım'da düzenlenen seçimden zaferle çıkan mevcut Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore (63), yemin ederek 2'nci dönemine resmen başladı.

Başkent Vagadugu'daki Palais de Sports stadyumunda yapılan yemin törenine, aralarında Afrika ülkelerinden liderlerin de olduğu 1200 kişi katıldı.

Kabore, törende yemin ederek 2'nci dönemine resmen başlamış oldu.

Kabore, 22 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 57,74 oy alarak ilk turda seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan