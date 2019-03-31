Burkay Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonuçlarının Bursa ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Başkan Burkay, "Artık bir an önce seçim atmosferinden sıyrılıp yapısal reformlara ve ekonomimizdeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmeye odaklanmalıyız." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Burkay, "Halkımızın büyük bir çoğunluğu sandığa gitmiş ve demokratik haklarını kullanmıştır. Milli iradenin güçlü tezahürü ile birlikte ortaya çıkan neticenin hayırlı olmasını diliyor, seçilen tüm başkanlara ve yöneticilere başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin önünde seçimsiz geçecek 4,5 yıl gibi uzun bir süre bulunduğuna dikkati çeken İbrahim Burkay, "Türkiye, bu dönemde enerjisini yeni ekosisteme uygun olarak dönüşüm süreci ve yapısal reformlarla yatırımlara, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata harcamalı. Yatırım, üretim, büyüme ve istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşa edilmesini beklediğimiz bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancı etrafında bütünleşen Bursa iş dünyasının Türkiye ekonomisinin kalkınmasının en önemli aktörleri arasında yer almaya devam edeceğini ifade eden Başkan Burkay, şunları kaydetti: "Türkiye ekonomisi siyasi istikrarla geride bıraktığımız 15 yılda çok önemli kazanımlar elde etti. Üretimde, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin en büyük başarılarına ulaştık. Bursa da son yıllarda kamu, yerel yönetimler, sivil toplum ve iş dünyasının uyum içerisinde çalıştığı bir kent kimliğine kavuştu. Ortak akıl anlayışla önümüzdeki dönemde de yerel yönetimlerimizle birlikte kentimizin ekonomik, doğal, tarihi ve kültürel açıdan sürdürülebilir gelişimini sağlayarak, Bursa'yı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir cazibe merkezi haline getirmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA