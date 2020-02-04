Burkay: "İlk tramvay ihracatı raylı sistemler sektöründe Bursa için bir milat"

04.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:13

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Raylı Sistemler Kümelenmesi Üyesi Durmazlar firmasının ilk tramvay ihracatını Avrupa Birliği Üyesi Polonya'ya gerçekleştirmesi Bursa'nın raylı sistemler teknolojilerindeki mevkiini daha da güçlendirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyecek" dedi.



Bursalı Durmazlar firması ilk tramvay ihracatını AB üyesi Polonya'nın Olsztyn şehrine gerçekleştirdi. Durmazlar firmasının tramvay ihracatındaki başarısından dolayı kutlayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, demir yolunun sanayiyi, ticareti, kültürü ve sosyal yaşamı değiştiren bir nitelik taşıdığını söyledi. Bu alanda yapılan yatırımların sadece ekonomideki büyümenin değil, güçlü bir kalkınmanın da anahtarı olduğunu ifade eden Burkay, "Bursa Büyürse Türkiye Büyür inancıyla projelerimizi şehrimizin vizyonu ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda bütünleştirdik. Bakanlıklarımızın da destekleriyle hayata geçirdiğimiz 30'u aşkın UR-GE, kümelenme ve HİSER projesiyle yüzlerce firmamızı Türkiyemizin yerli ve milli hedefleri için bir araya getirdik" diye konuştu.



Bursa'yı yüksek teknolojili üretimin merkezi haline getirmek için BTSO olarak stratejik adımlar atmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Burkay, "Raylı sistemler alanında kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar başardıklarımızın sağladığı motivasyon ve gerçekleştireceğimiz kararlı çalışmalarla uluslararası alanda çok daha güçlü bir konuma ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu nedenle ilkini katılımcı firmalarımızın ihracatlarındaki yüzde 65'lik artışla tamamladığımız Raylı Sistemler UR-GE projesinin ikincisi için de çalışmalarımızı başlattık." şeklinde konuştu.



Başkan İbrahim Burkay, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına giden yolda atılan her adımın ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Raylı Sistemler Kümelenmesi üyesi olan Durmazlar firmasının ilk tramvay ihracatını Polonya'ya gerçekleştirmesinin Bursa ve Türkiye için bir milat olduğunu kaydeden Başkan Burkay, "Durmazlar firmamızın gerçekleştirdiği bu gibi atılımlar sayesinde ülkemiz, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA