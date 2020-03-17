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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Bursa, Ekonomi

Burkay: "Firmalarımız için ekonomik destek paketine ihtiyaç var"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, korona virüs salgınının toplumsal sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de etkilediğini belirterek, "Virüsün ekonomideki olumsuz etkilerini asgariye indirmek maksadıyla üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak...

17.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:22
Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, korona virüs salgınının toplumsal sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de etkilediğini belirterek, "Virüsün ekonomideki olumsuz etkilerini asgariye indirmek maksadıyla üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak hazırladığımız raporumuzu TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik" dedi.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Çin'de başlayan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının Bursa ve ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye'nin koronavirüs konusunda sağlık alanında başarılı bir süreç yönettiğini belirten Başkan Burkay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımız salgının yayınlanmasını engellemek adına sonuç odaklı çalışmalar yürütüyor. Şu ana kadar Türkiye'nin diğer ülkelerle kıyaslandığında daha başarılı bir aşamada olmasının arkasında alınan tedbirlerin zamanlamasının büyük katkısı bulunuyor" dedi.


Virüsün dünya genelinde yayılma alanının önemli bir hızla genişlediğine dikkati çeken Başkan Burkay, Türkiye için de zorlu mücadele sürecinin devam ettiğini söyledi. Eğitim, kültürel faaliyetler ve spor müsabakaları için açıklanan erteleme ve tatil kararlarının ardından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Genelge ile tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetlerinin durdurulduğunu kaydeden Burkay, "Alınan bu tedbirlerle üretim ve ticarette oluşacak yavaşlama işletmelerimizi zor durumda bırakabilir. Bu süreçte firmalarımızın finansal darboğaza düşmesini engellemek maksadıyla hükümetimiz tarafından hazırlanacak destek ve önlem paketi kritik önem taşımaktadır" diye konuştu.


İbrahim Burkay farklı sektörlerin koronavirüs kaynaklı tedbirler kapsamında ortaya çıkan durumdan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Koronavirüs sürecini en başından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) ve bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde takip ediyoruz. Virüsün ekonomiye olumsuz yansımalarını önlemek maksadıyla meslek komitelerimiz ve sektör konseylerimizden çarşı esnafımıza kadar ticaret ve sanayinin içerisindeki tüm sektör temsilcilerimizin görüşlerini dikkate alarak hazırlamış olduğumuz raporumuzu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) ile ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Reel sektörümüzün talepleri doğrultusunda oluşturulan rapordaki beklentilerin Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği ve kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak olan destek paketinde karşılık bulacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Küresel ekonomiyi tehdit eden salgının bir an önce bertaraf edilmesini temenni ettiklerini söyleyen Başkan Burkay, devlet tarafından alınan tedbirlerin en iyi şekilde hayata geçirilmesi için Bursa iş dünyası olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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