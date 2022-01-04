Burhaniyeli taksiciler tarife bekliyor

Burhaniye ilçesinde, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden yakınan taksiciler yeni tarife bekliyor. Tarifelerin güncellenmesini isteyen taksici Adnan Karakaş, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden yakındı.

Belediye önünde taksicilik yapan Adnan Karakaş, tarifelerin uzun zamandır yenilenmediğini söyledi. Akaryakıt zamlarının taksicileri zorda bıraktığını anlatan Karakaş, "Taksimetreler uzun zamandır güncellenmedi. Maliyetler çok arttı. Bunun için tarifelere zam bekliyoruz" dedi.

Taksici Hikmet Aydın da, tarifelerin güncellenmesini istediklerini söyledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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