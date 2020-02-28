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Burhaniyeli Taekvondocular Balıkesir birincisi oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Taekvondocular okullar arası maçlarda Balıkesir birincisi oldu.

28.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:26
Burhaniyeli Taekvondocular Balıkesir birincisi oldu

'in ilçesinde, Taekvondocular okullar arası maçlarda Balıkesir birincisi oldu. Başarılı sporcular, 6-8 Mart tarihlerinde 'e yapılacak olan gurup maçlarına gitmeye hak kazandı.


Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu salonunda Milli Sporcu Yaşarnaz Güven'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren taekvondocular. Edremit'te düzenlenen il birinciliklerine 5 sporcu ile katıldı. Yarışmalarda 2 sporcu Balıkesir birincisi olurken, 3 sporcuda ikinci oldu. Marmaris'te düzenlenecek grup karşılaşmalarına hazırlandıklarını anlatan Antrenör Yaşarnaz Güven, "Pazartesi, Salı, çarşamba ve perşembe günleri Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu spor salonunda antrenman yapıyoruz. Sporcularımıza güveniyorum. Marmaris'te de derece yapacaklarına inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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