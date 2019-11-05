Burhaniyeli şair simitçi çölyak hastalığına dikkat çekti

05.11.2019 15:09

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 30 yıl içtiği sigarayı bıraktıktan sonra yazdığı sigara karşıtı şiirlerle adını duyuran Ahmet Nedim Hergül, bu defa da çölyak hastalığına dikkat çekti. Simit arabasına hastalıkla ilgili broşürleri asan Hergül, insanlara faydalı olmak istediğini söyledi.



Cumhuriyet meydanında simit satarak geçimini sağlayan 64 yaşında 2 çocuk babası Ahmet Nedim Hergül, bu güne kadar çeşitli kampanyalara destek olurken, bu defada çölyak hastalığına dikkat çekti. Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya ile tanışmasını anlatan Hergül, "Betül hanım benim yanımdan geçerken çölyaklıların simit yiyemediğini söyledi. Hastalığı ondan öğrendim. Daha sonra bana afişler getirdi. Şimdi bende bu afişleri simit arabasına astım İnsanları hastalıkla ilgili olarak bilgilendiriyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. İnsanlara faydalı olmak istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA