Burhaniyeli kadınlardan 175 aileye bayram yardımı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Burhaniye Şubesi, 175 ihtiyaçlı aileye bayram yardımında bulundu.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Burhaniye Şubesi, 175 ihtiyaçlı aileye bayram yardımında bulundu.

TYSD Şube Başkanı Merih Hacer Turgut, "Görevli 9 kadın arkadaşımız ihtiyaç sahipleri için Ramazan ayı boyunca çalıştı.26 bin 250 lira toplandı. Mahalle muhtarları arıcılığı ile 175 kişiye 150'şer lira yardım yapabilmenin mutluluğubu yaşıyoruz" dedi.

Şube Başkanı Merih Hacer Turgut'un öncülüğünde bir araya gelen Lütfiye Eren, Ayşe Boladan, Aysun Sözer, Yüksel Yüksel, Emine Savut, Gülten Şenöz, Aliye Çolak ve Ender Güreli, ihtiyaç sahipleri için seferber olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı