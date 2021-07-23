Burhaniyeli hayırsever genç eski otomobilini ücretsiz sünnet aracı yaptı
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Burhaniyeli hayırsever genç eski otomobilini ücretsiz sünnet aracı yaptı

Burhaniyeli hayırsever genç eski otomobilini ücretsiz sünnet aracı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burhaniye ilçesinde, 4 yıldan beri Burhaniye İhtiyaç Sahipleri Yardım Platformunda görev yapan Can Meral, 1976 model otomobilini de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ücretsiz sünnet aracı olarak tahsis etti.

Burhaniye ilçesinde, 4 yıldan beri Burhaniye İhtiyaç Sahipleri Yardım Platformunda görev yapan Can Meral, 1976 model otomobilini de ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ücretsiz sünnet aracı olarak tahsis etti.

Burhaniye'de Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Can Meral, kendini ihtiyaç sahiplerine yardıma adadı. Burhaniye İhtiyaç Sahipleri Yardım Platformunda, bu güne kadar çok sayıda ihtiyaç sahibine yardımcı olan Meral, şimdide 1976 model nostaljik otomobilini, şehit ve gazi çocukları ile öksüz ve yetim çocukların sünnet törenlerine tahsis etti. Süslediği aracı ile sünnetlerde ücretsiz görev yapan Can Meral, "Aslan Sivaslıyım. 25 yıldır Burhaniye'de yaşıyorum. Bu güne kadar ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi de tüm masrafları bana ait olmak üzere aracımı süsleyerek ihtiyaç sahibi çocukların sünnetine tahsis ediyorum. Buda benim hayalimdi. Bu işi de severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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