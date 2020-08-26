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Burhaniye ve Gömeç Zeytinyağı tescillendi

Burhaniye ve Gömeç ilçesine ait zeytinyağları tescillendi.

Burhaniye ve Gömeç Zeytinyağı tescillendi
26.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:03

Burhaniye ve Gömeç ilçesine ait zeytinyağları tescillendi. Bölgesinin kendine has ve yüksek kalitede tadım ve kimyasal özellikleri akademik çalışmalar ile kanıtlanmış olan zeytinyağı "Burhaniye Zeytinyağı" adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, bölgenin coğrafi konumu, toprak yapısı, iklimi ve bitki örtüsü Burhaniye Zeytinyağının yüksek kalite karakteristiğini oluşturduğunu söyledi. Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin ürününe katma değer sağlamak için Burhaniye Ticaret Odası tarafından 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun Ağustos 2020 itibarı ile sonuçlandığı açıklandı. Burhaniye ve Gömeç Zeytinyağının değerleneceğini anlatan Başkan Mustafa Aysel "Bundan böyle ürünümüzün değeri fiyatına yansıyacak. Bölgemizin zeytinyağı, akademik çalışmalar ile de ortaya konduğu gibi, tarihi antik dönemlere dayanan bölgemize has zeytin ve zeytinyağı kültürünün ürünüdür. Burhaniye Zeytinyağı, coğrafi işaret tescili ile bundan sonraki süreçte hak ettiği değeri zeytinyağı pazarında bulacaktır. Tüketicilerin bilinçlenmesi ve orijinine uygun ürünlere talebin sürekli olarak artması Coğrafi İşaretli ürünlerin tüketimini artırmaktadır. Özellikle zeytinyağı üreticilerimizin Burhaniye Zeytinyağını orijinine uygun üretmesi ve coğrafi işaret tescil logosunu kullanması ile bu süreç hızlanacaktır. Bilindiği üzere ulusal market zincirleri toplam satış alanlarının %1'ini Coğrafi İşaretli ürünlere ayırma zorunluluğu bulunmaktadır. Biz üreticilerimiz adına market zincirleri ile görüşmeleri yaparız, ancak bu kuralın işletilmesi için resmi makamların da ulusal marketleri denetlemeleri yasal şartın eksiksiz uygulanması için katkı yapacaktır.Buna ek olarak coğrafi işaret tescilinin alınması, ürünümüzün ihracatında da üreticilerimize rekabet avantajı sağlayacaktır. Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin ekonomik gelişimi için lokomotif ürünlerinden olan zeytinyağının coğrafi işaret tescili, tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun ve bol kazanç sağlasın" dedi. - BALIKESİR

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: İHA

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