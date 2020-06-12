Burhaniye Şeker otu fidesi üretim merkezi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burhaniye Şeker otu fidesi üretim merkezi oldu

Burhaniye Şeker otu fidesi üretim merkezi oldu Burhaniye ilçesinde, 11 yıl ünce başlatılan Stevia (Şeker otu) fidesi üretiminden olumlu sonuç alınırken, ilçe stevia fidesi üretim merkezi haline geldi.

12.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:49

Burhaniye Şeker otu fidesi üretim merkezi oldu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 11 yıl ünce başlatılan Stevia (Şeker otu) fidesi üretiminden olumlu sonuç alınırken, ilçe stevia fidesi üretim merkezi haline geldi. Yıllık 800 bin adet fide üretimine ulaşan Selahattin Güvenç, ürettiği fideleri de yurdun değişik yerlerine gönderiyor.

Burhaniye'de emekli albay Selahattin Güvenç, 11 yıl önce üç beş fide ile başladığı stevia üretiminden olumlu sonuç alırken, ilçeyi fide üretim merkezi haline getirdi Paraguay menşeli stevia(şeker otu) Burhaniye'nin iklimini severken, ilçe 11 yılda stevia fidesi üretim merkezi haline geldi. Üretimin her geçen yıl arttığına anlatan Selahattin Güvenç, "Balıkesir Burhaniye'de 11 yıldır stevia fidesi üretmekteyim. Her yıl üretimimiz gittikçe artmakta. Bu sene üretimimiz 800 bini geçti. Daha önce guruplar halinde Adıyaman Üniversitesine gönderdik. Bu günkü sevkiyatımızı da 175 bin ile Silivri'deki bir kişisel üretim yapan arkadaşımıza gönderiyorum. İnşallah, bu gidişle Burhaniye Türkiye'nin stevia üretim merkezi olmaya devam edecek. Türkiye de gittikçe yaygınlaşacak. Bunun ekstrasyon sanayi kurulduğunda da ülkemiz, Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun yıldızı olacak" dedi.

Yıllardır stevia üretiminde çalıştığını anlatan Aysel Çetinkaya, "Ben yıllardır burada çalışıyorum. Şeker otunu herkese tavsiye ediyorum. Şeker otu çok faydalı. Şeker otunun sayesinde evimize ekmek götürüyoruz. İnşallah, bütün dünyaya yayılacak" dedi. Nurhane Paşayeva da, " Bende 3 senedir burada çalışıyorum. Şeker otu steviadan çok memnunum. Evime buradan ekmek götürüyorum. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Çok iyi geliyor insanlara" dedi.

Burhaniye Şeker otu fidesi üretim merkezi oldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Haber
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yasmin Erbil Kenan Doğulu Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Fatih Terim Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Ankara Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Burhaniye Şeker otu fidesi üretim merkezi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 19:09:34. #1.14#
title