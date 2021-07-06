Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı
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Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı

Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi genelinde sahil bandı temizliği ve kumsal düzenleme çalışmalarını tamamlayan Burhaniye Belediyesi, 1 Temmuz itibariyle cankurtaran hizmetini de faaliyete geçirdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi genelinde sahil bandı temizliği ve kumsal düzenleme çalışmalarını tamamlayan Burhaniye Belediyesi, 1 Temmuz itibariyle cankurtaran hizmetini de faaliyete geçirdi.

Vatandaşların güvenle denizde vakit geçirebilmeleri için görevlendirilen cankurtaranlar, haftanın her günü 09.00 ile 18.00 saatleri arası hizmet verecek.

Burhaniye'de Ören Plajı, Pelitköy Bağlarburnu Plajı ve Gadana Plajı'nın yanı sıra Öğretmenler Mahallesi Plajlarında göreve yapan 5 cankurtaran, güvenli yüzme ortamı sağlayarak vatandaşlar için olası tehlikelerde ani müdahaleler yapıyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından güvenli yüzme alanı oluşturulması için denize çekilen mantar sınırları geçen vatandaşları uyaran cankurtaranlar, ayrıca denizde yaşanacak olaylara ekipmanlarıyla müdahale ediyor.

Türkiye Su Sporları Federasyonu tarafından verilen sertifikaya sahip cankurtaranlar yaz sezonu boyunca Burhaniye sahillerinde hizmet verecek. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Güvenli yüzme bölgeleri oluşturmak için sahillerimize mantar yerleştirdik. Vatandaşlarımız mantarları geçmemek suretiyle güvenli alanlarda yüzebilir. Güvenli alan dışına çıkan vatandaşlarımızı Cankurtaranlarımız uyararak güvenli alana çekecek. Cankurtaranlarımız sertifikalı özel donanımlı. Gelen misafirlerimizin can güvenliği ve sağlığı bizim için her zaman ön planda, herkese keyifli bir yaz sezonu diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı
Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı
Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı
Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı
Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı
Burhaniye sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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