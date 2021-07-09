Burhaniye Kuruluşlararası Masa Tenisi Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
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Burhaniye Kuruluşlararası Masa Tenisi Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Burhaniye Kuruluşlararası Masa Tenisi Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Burhaniye ilçesi, Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Burhaniye ilçesi, Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği (İKMTSKD) tarafından düzenlenecek olan Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 10-11-12 Temmuz 2021 tarihlerinde Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Bugün saat 19.00'da Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde yapılacak teknik toplantı ile başlayacak olan şampiyonada müsabakalarda; Süper Lig'de 16, 1. Lig'de 32, Kadınlar Ligi'nde 5 takım olmak üzere 22 ilden 53 takım ve 200 sporcu mücadele edecek. Müsabakalar; 10 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00'da yapılacak olan açılış seremonisi sonrası 1. Lig erkek takım grup maçları ile başlayacak. 11 Temmuz Pazar günü Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Ligi grup maçları ile 1. Lig eleme takım maçları yapılacak. Turnuva 12 Temmuz Pazartesi günü Erkekler Süper Lig, 1. Lig ve Kadınlar Ligi yarı final ve final maçları yapılarak, ödül töreni ile son bulacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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